Goucha - Júlio Isidro: mais de 60 anos dedicados à arte de comunicar

Ontem às 16:05

Recebemos Júlio Isidro, uma das maiores referências da televisão em Portugal. O comunicador recorda as suas memórias de infância, fala do seu percurso na RTP, e no final, é surpreendido pela visita da família em estúdio. Ouvimos o testemunho de Noémia Rainho, que com 10 anos de idade, perdeu toda a família num acidente de viação. E ainda, conhecemos a história de Rosa Afonso, que ficou paraplégica aos 18 anos após um acidente de viação.