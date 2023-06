Goucha - kika Cardoso revela os segredos de uma vida de sofrimento

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde por conhecer a história de Marlene Oliveira que foi amputada ao ser atropelada por um comboio. Na segunda parte, recebemos a cantora Kika que fala da sua carreira no mundo da música, recorda os pais que a abandonaram aos 11 anos, as dificuldades que passou após o abandono e os que viveu no instituição ao cuidado de freiras.