Goucha lê a última publicação de jovem desaparecido há 5 meses e o pai reage: «Isso deixou-nos sem chão»

No «Goucha», recebemos Manuel Nobre, um pai que procura desesperado pelo filho que desapareceu há cerca de 5 meses. O nosso convidado recorda o último abraço do filho, que aconteceu em Coimbra. No entanto, o jovem foi visto pela última vez no dia 2 de novembro, em Santarém. Manuel faz um apelo para encontrar o filho desaparecido, e relata as imagens da videovigilância que mostram que o jovem teria sido agredido por quatro desconhecidos. O nosso apresentador lê uma frase 'enigmática' do jovem, que foi publicada nas redes sociais, e o pai reage.