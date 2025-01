Goucha - Leomarte responde a polémicas após o Secret Story

Há 3h e 38min

Leomarte Freire, de 25 anos, natural de Angola, destacou-se como um dos concorrentes mais polémicos da última edição da "Casa dos Segredos", o popular reality show da TVI. Apesar de ter terminado em quinto lugar, arrecadando apenas 2% dos votos, a sua participação não passou despercebida.

Contudo, foi depois de sair que se deparou com a realidade e polémicas em que está envolvido, nomeadamente as acusações de alegadas dívidas à família de José Eduardo dos Santos, depois de uma filha do ex-presidente de Angola ter acusado Leomarte de roubar 300 mil euros. "Tenho o registo criminal limpo", defendeu-se.