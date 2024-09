Goucha - Liliana foi a primeira concorrente expulsa da «Casa dos Segredos»

Hoje às 16:30

No Goucha, recebemos Liliana Gonçalves, a primeira concorrente expulsa da «Casa dos Segredos». A nossa convidada emociona-se ao falar da sua mãe, que decidiu salvar a filha em seu detrimento. Liliana sobreviveu e a mãe também, mas ficou com sequelas por ter nascido prematura e com apenas 800 gramas. Liliana recorda o que sentiu quando soube da sua história. No decorrer da conversa, a nossa convidada fala-nos de um período negro da sua vida: a depressão e perda de peso. Recentemente, Liliana diz ter descoberto um «dom espiritual».

Ouvimos o testemunho de Clementina Carvalho e Márcio Fidalgo, que são os «pais do coração» de Diogo. Os nossos convidados apadrinharam o jovem com 8 anos de idade, mesmo já tendo três filhos. Em estúdio, Clementina explica a diferença entre a adoção e o apadrinhamento.