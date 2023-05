Hoje às 16:05

Recebemos Liliana Queiroz, ex-modelo e ex-concorrente do «Big Brother VIP». A nossa convidada fala da sua infância que ficou marcada pelo vício das drogas dos pais, recorda a sua participação no reality show e partilha um dos piores momentos da sua vida: a perda do pai e o entrar numa depressão profunda. Ouvimos o testemunho de Raquel Mateus, ex-vítima de violência doméstica.