Goucha - Luan Tiófilo: a infância, o futuro e fim do casamento com Tiago Rufino

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começos a tarde com Inês Dias que nos conta como o marido perdeu a vida, vítima de um homicídio. Na segunda parte, Luan Tiófilo, ex-concorrente da «Casa dos Segredos 7», recorda a sua experiência no programa, fala do fim da relação com Tiago Rufino e os seus planos para o futuro.