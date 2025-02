Hoje às 16:45

Luana Sousa, de 19 anos, conquistou o título de vencedora da primeira temporada do programa “Funtástico”, no dia 9 de fevereiro. A jovem natural de Vila Nova de Gaia destacou-se ao longo da competição e, além do troféu, recebeu um prémio de cinco mil euros.

Apaixonada pela música desde a infância, Luana encontrou nesta vitória um incentivo para seguir uma carreira artística. “Participar neste programa foi uma oportunidade incrível”, afirmou emocionada após a final.