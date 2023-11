Goucha - Luísa tem uma vida marcada pelo abandono, maus-tratos e abusos

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de vida de João Paço um reconhecido médico otorrinolaringologista. Acabamos o programa com a história de Luísa Moreira que nos conta como sofreu abusos sexuais às mãos do padrasto e não só na infância, maus-tratos e viveu como sem abrigo aos 13 anos.