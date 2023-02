31 jan, 16:10

Mariete Soares, mãe do falecido cantor Beto, dá a conhecer a sua história de vida e fala do seu filho com muitas saudades. A nossa convidada é, ainda, surpreendida por artistas do meio musical. Ouvimos o testemunho de Maria de Fátima Branco, mãe de Catarina, a jovem que foi mantida «viva» artificialmente para dar à luz ao seu filho Salvador. Um caso que ficou conhecido como a história do «bebé milagre».