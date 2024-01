Goucha - Mafalda Castro e as revelações da sua primeira gravidez

Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de superação de Mónica Monteiro, que após um atropelamento fico tetraplégica e contra todas as espectativas dos médicos conseguiu recuperar e hoje anda pelo próprio pé e é independente. Recebemos Mafalda Castro que fala da sua gravidez, que sofreu um começo de gestação inesperado, que a levou a afastar-se da televisão por algum tempo. Recorda como conheceu o companheiro Rui, fala dos possíveis nomes para a criança e como sempre sonhou ser mãe de um rapaz.