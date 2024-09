Hoje às 16:40

No «Goucha», recebemos Mafalda Diamond, finalista do «Dilema». A nossa faz o balanço da sua participação no reality show e do facto de ter partilhado a casa com o pai David Diamond. Recebemos o ator Tomás Taborda, que integrou o elenco das novas temporadas de «Morangos com Açúcar».