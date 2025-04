Há 3h e 25min

Aos 50 anos, Anabela Ferreira é hoje um nome respeitado no setor da beleza em Portugal. Empresária e cabeleireira, fundadora do salão “Manubela” e da linha de produtos “Self Love”, Anabela construiu uma carreira sólida a partir de um ponto de partida modesto: a barbearia do pai, no bairro do Casal do Rato, na Pontinha, onde ainda hoje vive e trabalha.