Goucha - Manuel Luís Goucha em conversa com o médium Bruno Monteiro

Ontem às 16:35

No «Goucha», Bruno Monteiro fala-nos de se ter tornado médium após a irmã mais velha morrer de cancro. Bruno trabalha há quatro anos como médium a tempo inteiro. Diz ver vultos, ouvir vozes e recebe mensagens do mundo dos espíritos. Em estúdio, o nosso convidado diz-nos quando é que começou a desenvolver esta capacidade. No decorrer da conversa, Manuel Luís Goucha faz uma revelação em primeira mão sobre a mãe que faleceu há cerca de uma semana com 101 anos. Uma conversa imperdível.

Na primeira parte do programa, conhecemos a história de João, que foi diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda aos 17 anos. Sobreviveu graças a um transplante de medula óssea do irmão que, na altura, tinha apenas 12 anos.