Goucha - Manuel Luís Goucha oferece um ano de rendas a casal que vive em condições precárias

Hoje às 16:00

Maria do Céu Cunha tem uma vida inspiradora. Conhecida por «furacão solidário», acredita que a sua missão é ajudar quem mais precisa. Por isso mesmo, partilhou uma história de um casal que vive na zona do Alentejo, numa casa com condições precárias e sem possibilidades. Perante o testemunho, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente e ofereceu um ano de rendas a esse mesmo casal. Hoje, ficamos a conhecer a história de vida da cantora Sónia Costa, que tem um passado marcado por alguns traumas. A nível pessoal, Sónia casou aos 24 anos e chegou a engravidar, contudo, teve de interromper a gravidez após uma queda. Diz que o aborto foi mal feito e que por isso nunca vai poder ser mãe.