Hoje às 16:30

Conhecemos a história de Manuela, que foi diagnosticada recentemente com Esclerose Lateral Amiotrófica. Devido à doença, Manuela pretende ser anestesiada. Recebemos Solange Kardinaly., ilusionista portuguesa, que tem dado cartas a nível internacional. A artista recorda ter participado no programa «America's Got Talent 2024», onde se tornou viral.