Goucha - Márcia foi usada para transportar droga para o pai na prisão e abusada pelo avô

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde Olga Patrício conta-nos como vive com a doença que mudou para sempre a sua vida. Na segunda parte, conhecemos Márcia Monteiro que no relata alguns dos tramas e horrores que viveu ao longo da sua infância e adolescência às mãos da família. Na última parte, Luísa Nunes conta-nos o que a levou optar pela vida da restauração e porque ao final de todos estes anos continuar a adorar aquilo que faz.