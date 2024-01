Goucha - Márcia Soares fala das polémicas fora e dentro da casa do Big Brother

Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a atriz Lúcia Moniz a falar da sua infância. Conta-nos porque optou por deixar Lisboa para viver nos Açores. Faz uma viagem no tempo pela sua carreira como cantora e como atriz. Na segunda parte, recebemos Márcia Soares que faz o balanço da sua participação no «Big Brother», fala daquilo que realmente sente por Francisco Monteiro, comenta as guerras que viveu dentro da casa e o que espera para o seu futuro pessoal e profissional.