Goucha - Marcos Caruso abre o livro da sua vida

Hoje às 16:30

Marcos Caruso é um renomado ator, autor e diretor brasileiro, amplamente reconhecido no teatro, cinema e televisão. Hoje esteve no programa «Goucha» para recordar o seu caminho e falar-nos do seu lado mais pessoal. Marcos Caruso é uma figura discreta no que diz respeito à sua vida pessoal, preferindo manter a sua privacidade fora dos holofotes. Caruso foi casado durante 30 anos com a também atriz Jussara Freire, com quem teve dois filhos, Caetano e Mari Caruso. O casal separou-se de forma amigável, mantendo uma boa relação. Atualmente, Marcos Caruso é casado com um homem e foi surpreendido em direto.