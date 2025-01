Goucha - Margarida Bakker abre o coração sobre percurso profissional

Há 3h e 33min

Aos 28 anos, Margarida Bakker prepara-se para um novo desafio na sua carreira artística. A jovem atriz faz parte do elenco da série de televisão «Vizinhos para Sempre», uma produção da TVI em parceria com a ‘See My Dream’ e o ‘Prime Video’, cuja estreia está agendada para o próximo dia 18 de janeiro. Este projeto marca também um momento especial na sua trajetória: a oportunidade de contracenar com a mãe, Alexandra Lencastre, um dos grandes nomes do panorama artístico nacional. Na série, mãe e filha interpretam nora e sogra, numa relação que promete cativar os telespectadores.