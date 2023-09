Goucha - Margarida Pinto Correia: a atriz, a mulher, a mãe e a comunicadora!

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de José Mário Almeida que ficou paraplégico após ser esmagado por um fardo de palha de 400 quilos. Na segunda parte, recebemos Margarida Pinto Correia que nos fala da sua infância, do amor aos pais e da morte de ambos, da carreira de atriz, jornalista e comunicadora. Na terceira parte, descobrir como Rita Piçarra conseguiu atingir a reforma aos 44 anos com uma carreira de grande sucesso.