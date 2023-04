Goucha - Maria Elisa: a aspirante a médica que se tornou uma jornalista de referência

Hoje às 16:05

Recebemos a jornalista Maria Elisa, considerada uma referência no mundo da televisão em Portugal. A nossa convidada fala-nos do novo desafio da sua vida, em que se vai juntar em palco com o ator Virgílio Castelo e faz uma retrospetiva da sua carreira na televisão. Maria Elisa Domingues recorda, ainda, as perdas que mais tocaram a sua vida. Ouvimos o testemunho de Paula Oliveira, que foi Testemunha de Jeová durante cerca de 20 anos. A mesma explica o porquê de se ter dissociado dessa mesma religião com um relato impressionante.