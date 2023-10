Goucha - Maria João Vaz fala do seu percurso de descoberta e mudança de género aos 54 anos

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Marco Silva que afirma ter vivido uma relação de violência doméstica psicológica e que alega também ser vítima de alienação parental, não vendo dois filhos há mais de um ano. Na segunda parte, recebemos Maria João Vaz que ficou conhecida pela anúncio do «Tou Xim?» em televisão, quando era ainda identificada como homem. Fala da seu caminho de descoberta e mudança de género aos 54 anos.