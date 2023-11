Goucha - Mariana Pinto faz o balanço da sua participação no Big Brother

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Marcos Ribeiro que após um AVC descobriu que tinha insuficiência cardíaca levando à necessidade de um transplante. Na segunda parte, recebemos Mariana Pinto que faz o balanço da sua participação no «Big Brother», fala das polémicas e é surpreendida pelo irmão e pela mãe.