Goucha - Marie faz balanço da sua participação no «Dilema» e deixa críticas aos comentadores

Hoje às 16:40

Marie foi expulsa do Dilema na semifinal do programa. Foi nossa convidada para fazer o balanço do jogo e contar-nos como está a sua vida atualmente. Marie diz ter aceitado o convite porque estava numa fase muito boa e queria viver a experiência estando feliz, contrastando com a entrada no Big Brother Famosos. Contudo, a experiência ficou marcada com várias discussões com David Diamond.

Conhecemos ainda a história de uma jovem de 24 anos que procura o pai, que nunca conheceu.