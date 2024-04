Goucha - Marina Machete, a vida sofrida da 1ª «Miss Portugal» transgénero!

Hoje às 16:35

No «Goucha», recebemos Marina Machete, a primeira mulher transgénero a ser coroada como «Miss Portugal» no passado mês de outubro. A nossa convidada diz-nos o que significou para si ter sido eleita. Depois, Marina Machete foi também representar Portugal a nível mundial no concurso de «Miss Universo», e fala-nos dessa experiência. A nossa convidada reflete no bullying que sofreu na escola secundária, onde irá voltar esta semana para dar uma palestra aos alunos.

Recebemos a atriz Inês Castel-Branco, que integrou uma das temporadas de 'Morangos com Açúcar'. 20 anos depois, a atriz regressa à série da TVI, e fala-nos desse novo desafio. A atriz, que dá vida à vilã «Lálá» em 'Cacau», irá integrar o elenco da temporada de verão.