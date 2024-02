Goucha - Matilde Reymão: os segredos da protagonista da novela «Cacau»

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde a falar do desaparecimento de Isabel Lima, de 42, a qual a família desespera por pistas do seu paradeiro há 5 anos. Recebemos Matilde Reymão que nos fala da sua carreira como atriz, do desafio de ser protagonista na novela «Cacau» e é surpreendida por vários amigos e família.