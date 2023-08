Goucha - Max Fercondini: o ator brasileiro que trocou a representação pela aventura

Ontem às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos Joana Ferreira, uma jovem que foi abusada sexualmente por um amigo da mãe aos 13 anos de idade. Na segunda parte, o apresentador conversa com Max Fercondini, o ator brasileiro que trocou a representação pela aventura e decidiu viajar pelo mundo. Na terceira parte, Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa, explica os benefícios do inovador Departamento de Felicidade que implementaram.