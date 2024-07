Goucha - Miguel 7 Estacas: a nova vida do humorista depois do acidente que o deixou à beira da morte

Hoje às 16:30

Ouvimos o testemunho do humorista Miguel 7 Estacas, sobre o momento em que teve um acidente que o deixou às portas da morte. O comediante sobreviveu ao acidente, mas ficou com sequelas permanentes. Miguel ficou com o rosto desfigurado e praticamente cego e recorda ter sido rejeitado pela indústria do entretenimento.

Conhecemos a história impressionante de Bernardo Campos, que foi vítima de bullying na escola e de violência doméstica em casa por parte do seu tio, que sofria de esquizofrenia. Devido a todo este passado, Bernardo já pensou duas vezes em colocar termo à sua vida. No entanto, foi precisamente ao ver o programa «Goucha», que encontrou a sua salvção.