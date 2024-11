Goucha - Miguel Esteves Cardoso abre o livro da sua vida

Há 3h e 26min

Miguel Esteves Cardoso, um dos mais destacados escritores e cronistas portugueses, abriu as portas da sua casa para uma conversa sobre a vida, o amor e a escrita.



Com a mesma serenidade com que fala da vida no campo, Miguel reflete sobre a escrita, a sua grande paixão e profissão. “Escrever é muito fácil. Uma pessoa que fala, escreve”, diz com um sorriso. Para ele, o processo criativo é algo natural e indispensável e essencial deixar um legado escrito, que nunca será esquecido.