Goucha - Nuno Belchior faz o balanço da sua participação n'O Triângulo

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história Fernandina Ferreira com uma vida marcada pela tragédia com a perda uma filha, a mãe e o marido. Na segunda parte, recebemos Nuno Belchior que faz o balanço da sua participação n’O Triângulo, recorda a infância rebelde, fala da sua carreira como futebolista, do estado de saúde da mãe e é surpreendido pela mulher.