Goucha - Nuno Homem de Sá reencontrou o amor ao lado de Nádia Lopes

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com história de Vânia que sofre, desde muito jovem, dores horríveis consequência de endometriose profunda. De seguida recebemos Nuno Homem de Sá que nos fala da mais recente paixão pela atriz Nádia Lopes, com a qual assumiu recentemente uma relação amorosa.