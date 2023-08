Goucha - O antes e o depois da fama na vida do cantor Pedro Miguéis

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com o caso de Tatiana Ferreira e Leonardo Mascarenhas que foram burlados em milhares de euros pelo mesmo homem, em contextos completamente diferentes. Na segunda parte, recebemos o cantor Pedro Miguéis fala do começo de carreira, da participação no festival da canção, da paixão pelo desporto, do trabalho que faz à parte da música e da sua estrutura familiar. Na terceira e última parte, Paulo e Olívia falam da fé e da vida de emigrantes.