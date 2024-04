Goucha - O curandeiro de Vila Real: Delfim explica como cura as pessoas com o auxílio de Nossa Sra. da Saúde

Há 3h e 36min

No «Goucha», ficamos a par da história de Mafalda Pereira, que diz ser 'herdeira' de uma fortuna de 50 milhões de euros. Aurélio Pereira fez fortuna na área da construção civil, tendo construído um património de mais de 50 milhões de euros. Segundo Mafalda Pereira, sobrinha de Aurélio, em 2004 este foi diagnosticado com princípio de demência, após ter sofrido vários AVC's. Nesta fase, um outro sobrinho e a companheira se disponibilizam para cuidar do tio. Mafalda afirma que, a partir daí, o contacto com o tio foi sempre dificultado por essa mesma mulher, situação que se manteve até à sua morte em 2013. Para espanto da família, o testamento assinado pelo empresário, indicou a companheira do sobrinho como detentora única e universal da herança. Mafalda e os restantes familiares contestam este documento, por estarem convictos de que Aurélio não teria condições psicológicas para tomar uma decisão desta importância.

Na segunda parte, começamos por ouvir o testemunho de pessoas que dizem ter sido curadas por Delfim, o curandeiro de Vila Real. Depois, conhecemos Delfim Monteiro, o homem responsável por estas mesmas curas, que nos explica como é que começou esta sua jornada na espiritualidade. Delfim diz ser capaz de curar as dores do corpo e da alma, e explica como cura as pessoas com o auxílio de Nossa Sra. da Saúde.