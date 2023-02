Ontem às 16:10

O jornalista Luís Osório fala sobre a sua infância pobre, a relação com a família, a homossexualidade do pai e partilha alguns dos momentos que mais o marcaram no seu trajeto de vida. Ouvimos o testemunho de Mariana Cardoso, mãe de cinco filhos, que esteve duas vezes grávida de gémeos num curto espaço de tempo.