Goucha - O percurso de vida de Lara Afonso

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de André Durões e a mãe Isabel Espírito Santo que se tornou cuidadora do filho. Na última parte, recebemos Lara Afonso que revê o seu percurso no mundo da televisão e da música, fala da perda da sobrinha Nonô e do seu novo projeto na CNN Portugal.