Goucha - O percurso político de Joana Mortágua

Hoje às 16:53

Joana Mortágua nasceu em 1986, na pequena vila do Alvito, no distrito de Beja. Filha de Camilo Mortágua e Maria Inês, dois ativistas marcados pela luta política e social, Joana cresceu num ambiente fortemente politizado. Os pais, cuja história de amor começou durante a ocupação da Herdade Torre Bela, em 1975, transmitiram desde cedo às filhas a importância de lutar por ideais e de participar na construção de um futuro mais justo. Joana e a sua irmã gémea, Mariana Mortágua, atual dirigente do Bloco de Esquerda, herdaram a paixão pela política e o espírito de resistência que marcaram a vida familiar.