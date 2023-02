Ontem às 16:10

Susana Almeida, que conquistou o segundo lugar no pódio da primeira edição do «Big Brother», junta-se a nós para uma conversa sobre a sua vida após o reality show. Recebemos, também, os casais Helena e Ricardo e Michelle e Lucas, do programa «A Ex-periência», que fazem o balanço da sua participação. Ouvimos o testemunho de vida de João Benedito, o «mestre de obras» do programa «Querido, Mudei a Casa».