Goucha - O regresso de Daniel Nascimento à televisão portuguesa

Hoje às 16:40

Daniel Nascimento é apaixonado por televisão e música. Hoje, numa conversa entre amigos, ficamos a conhecer a sua história, ele que atualmente é comentador do social. Depois de vários trabalhos como apresentador e diretor de programas, falou sobre o seu novo papel e admite que se mostrou receoso ao início, por causa da imagem que podia passar, uma vez que há tantos comentadores. Perante isto, Cláudio Ramos deixou "farpas": «Há muito analfabeto...». Veja a conversa imperdível e cheia de revelações!

Na primeira parte do programa, recebemos Catarina Amorim, que perdeu o filho há cerca de três anos. Aos 21 anos, o filho de Catarina foi colhido mortalmente por um comboio. A nossa convidada recorda o dia da morte do mesmo e emociona-se. Em estúdio, Catarina fala-nos do momento fatídico em que lhe tocaram à campainha e lhe deram a notícia. A nossa convidada não acredita que o filho tenha colocado termo à vida, mas recorda não ter percebido que o filho estaria doente, e por isso, já se culpou várias vezes.