Goucha – O regresso de Luigi Ferreira aos palcos, após um período conturbado na sua vida

3 fev, 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, recebemos João Lopes Marques e Sofia Simões que são vítimas de alienação parental. Na Segunda parte, Luigi Ferreira revela o que afastou dos palcos por 3 anos, fala do seu maior desgosto amoroso e como se refugiou no álcool.