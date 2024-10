Hoje às 16:50

Mário Crespo, um dos nomes mais icónicos do jornalismo português, celebra 77 anos e mais de 50 anos de carreira. Com uma trajetória marcada por passagens pela rádio, imprensa e televisão, o jornalista regressa agora aos ecrãs como comentador na TVI e CNN Portugal, onde acompanhará as eleições americanas de 2024.

Esteve no Goucha para falar do seu percurso e recebeu várias surpresas.