Goucha - O regresso do ator Diogo Morgado à TVI!

Hoje às 16:30

No «Goucha», o ator Diogo Morgado fala-nos do seu regresso à TVI e da sua carreira além-fronteiras, nomeadamente nos Estados Unidos da América. O ator revela o que menos gosta dessa indústria e recorda o seu papel como Jesus Cristo na série «A Bíblia» e no filme «O Filho de Deus». No final, relembra algo que pouca gente pergunta e deixa um desafio. Na primeira parte, ouvimos o testemunho de vida de Sónia, que rejeitou dois transplantes renais e superou dois cancros.