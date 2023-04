Goucha - Olivier da Costa: a vida e carreira do chef e empresário da restauração

Hoje às 16:05

No programa apresentado Manuel Luís Goucha, conhecemos Marta Carvalho que fala da sua luta contra a anorexia nervosa. Na segunda parte, recebemos Olivier da Costa que recorda uma infância passada nas cozinhas, recorda a relação complicada que tinha com o pai, fala dos filhos e conta-nos como construiu um império no mundo da restauração.