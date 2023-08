Goucha - Os 35 anos de carreira de Luís Filipe Reis

Ontem às 16:12

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Manuela Ralha que após um acidente de viação ficou tetraplégica, mas nunca se deixou vencer por esta condição. Na segunda parte, conhecemos Paula Fíuza que fala do marido que acabou com a própria vida após sofrer vários anos de bullying no trabalho. Na terceira parte recebemos Luís Filipe Reis que nos fala da sua infância, origens familiares, dos filhos e dos 35 anos de carreira musical pelos palcos.