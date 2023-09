Goucha - Os altos e baixos da carreira de Ricardo Velho!

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Marisa Miranda que venceu a sua toxicodependência. Na segunda parte, recebemos Ricardo Velho que nos fala da sua infância, da morte do pai, da admiração pela mãe, da separação da dupla musical «Ricardo e Henrique». Na terceira parte, conhecemos Marisa Ramos que trabalha como mineira na mina de Neves Corvo.