Goucha - Os altos e baixos da vida da cantora Diana Lucas, irmã de Ivo Lucas

Hoje às 16:30

No «Goucha», recebemos Diana Lucas, cantora e irmã do ator Ivo Lucas. A nossa convidada fala-nos da sua carreira musical e recorda a tragédia que abalou a família: a morte de Sara Carreira, que namorava com o seu irmão. Ouvimos o testemunho de Andreia Marques, que faz uma homenagem ao pai Hermenegildo Marques. O pai de Andreia, era militar da GNR desde 1987 e sempre teve o sonho de participar numa missão das Nações Unidas. Em 2010 conseguiu realizar o seu sonho, mas foi nessa missão que perdeu a vida depois de sofrer um acidente de viação que foi altamente noticiado.