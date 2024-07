Goucha - Os altos e baixos da vida de Carlos Areia

Hoje às 16:30

Carlos Areia tem mais de 40 anos de carreira e uma vida marcada por altos e baixos. Hoje conhecemos a sua história numa conversa única.

Da sua vida, um dos aspetos mais surpreendentes são as histórias de amor, nomeadamente a relação com a atriz Rosa Bela, 48 anos mais nova. Admite que ouviu muita coisa negativa, mas o que é certo é que estão juntos há muitos anos: «As minhas filhas estavam contra». Admite que foi uma época difícil, mas que o tempo curou tudo. Comentou ainda a prestação da companheira no programa «Dilema», mostrando-se orgulhoso.