Goucha - Os altos e baixos da vida do ator Nuno Pardal

Hoje às 16:05

No programa apresentador Manuel Luís Goucha, ficamos a conhecer os sonhos de um menino, de 15 anos, que nunca tinha saído da Ilha de S.Miguel e sofreu bullying pela sua homossexualidade. Na segunda parte, recebemos o ator Nuno Pardal fala do seu percurso de vida e profissional, desde a formação para ser mágico de palco até ao momento em que o mundo da representação passou a fazer parte dos seus objetivos. Fala ainda do conteúdo que partilha na rede social «OnlyFans». Na última parte, ficamos a conhecer o que motivou Diogo Santos a fazer uma viagem de 44 dias a pedalar para dar a volta a Portugal.