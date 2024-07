Hoje às 16:30

Oceana Basílio sempre sonhou ser atriz e aos 16 veio estudar teatro para o teatro experimental de Cascais.

A atriz cresceu no Algarve, teve uma infância feliz, e tem no avô materno uma das grandes referências na sua vida.

A estreia no Teatro teve lugar em Braga. E com 26 anos estreou-se em televisão na terceira temporada de «Morangos com Açúcar», na TVI.

Conhecemos ainda um casal que vive em luto após a perda do filho.