Goucha - Os dramas e as perdas que marcam a vida de Noélia

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, recebemos Ângela Ferreira que conseguiu engravidar, por inseminação, do marido que morreu em 2019, após a legalização da inseminação pós-morte. Pedro Ribeiro, diretor de programação da Rádio Comercial, fala da sua paixão pela rádio e dos mais de 30 anos de carreira nesta área. Na segunda parte, recebemos Noélia que nos revela as suas estratégias para perder peso e recorda o que viveu na casa do «Big Brother».